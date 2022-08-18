Субсидия для перевода ТС с бензина на газ увеличена вдвое

Российское правительство в два раза увеличило долю субсидирования расходов по переводу транспорта на газ — с 24 до 48% общей стоимости.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», мера должна простимулировать перевод транспорта на метан и поддержать спрос на этот вид топлива как бизнесменов, так и граждан.

Работа в рамках госпрограммы «Развитие энергетики» предполагает увеличение объёма потребления природного газа до 2,7 миллиарда кубометров по итогам 2024 года.

В пресс-службе правительства рассказали, что одновременно создаётся необходимая инфраструктура. За 5 лет в стране планируют построить около 1300 газовых заправок.

17 августа на пресс-конференции врио главы Рязанской области Павел Малков сообщил о планах постепенного перевода городского транспорта на газ в целях улучшения качества воздуха в Рязани.