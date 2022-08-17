Татьяна Проводина

Павел Малков: свалка в Турлатово будет закрыта

Наболевший вопрос качества рязанского воздуха подняли сегодня на пресс-конференции главы врио Рязанской области.

Павел Малков отметил, что проблема загрязнения воздуха в городе комплексная, и решить её быстро не получится. Источников неприятных запахов и причин превышения допустимых концентраций вредных примесей в воздухе Рязани много. Предстоит серьёзная работа по выявлению нарушений.

Во многом качество воздуха страдает из-за свалок в окрестностях Рязани. Врио губернатора Рязанской области рассказал, что получает много жалоб от местных жителей, в частности, на удушающие запахи со стороны полигона в Турлатово.

Свалку в Турлатово закроем, – сказал Павел Малков

Также в планах правительства постепенный перевод городского транспорта на газ для улучшения качества воздуха в областном центре.

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