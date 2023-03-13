Студенты Рязанского радиоуниверситета создали дрон для поиска утечек на трубопроводах

Студенты Рязанского государственного радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина разработали программируемый дрон для поиска утечек на газопроводах и теплотрассах при помощи инфракрасного излучения.

В разработке совмещены технологии БПЛА, искусственного интеллекта и графического анализа. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Лидер проекта Кирилл Выставкин рассказал, что сам дрон будет представлять собой гексакоптер – систему из 6 моторов. Это увеличит качество стабилизации в воздухе и позволит работать в плохих погодных условиях.

Проект реализуется в рамках акселератора федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Разработку оснастят точной системой геолокации и программным обеспечением. Благодаря этому дрон сможет передвигаться вдоль трубопроводов и делать снимки с помощью тепловизионной матрицы в инфракрасном излучении.

Кирилл Выставкин: «Полученные кадры будут записываться на внешнее устройство памяти и отправляться в программу с искусственным интеллектом для распознавания утечек. Система передвижения при помощи привязок к координатам сообщит о проблемном участке трубы или теплотрассы»

Дрон оснастят системой GPS-трекинга, а в перспективе — отечественными GNSS-системами с точностью трекинга до 2 см. Также устройство получит сервоприводы — поворотные устройства для наведения на возможные места утечек.

Для анализа изображений разработают программное обеспечение. В дальнейшем дрон планируют оснастить программируемым модулем, чтобы задавать подготовленный маршрут в координатах.

Разработчики уверены, что дрон будет востребован у теплоснабжающих организаций региона.