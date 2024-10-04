Студенты Рязанского радиоуниверситета изучают инструменты бережливого производства

Студенты Рязанского государственного радиотехнического университета имени В. Ф. Уткина изучили основы бережливого производства на «Фабрике процессов». Тренинг еженедельно проводится на базе регионального Агентства развития бизнеса в рамках нацпроекта «Производительность труда». Обучение ведут сотрудники Регионального центра компетенций АРБ.

Как отметили эксперты РЦК, в «Фабрике» могут принять участие не только предприятия-участники нацпроекта, но и образовательные учреждения. Это полностью интерактивный тренинг, в котором нет скучной теории и длинных презентаций, а есть много практики. Для студентов это отличная возможность прокачать организаторские способности, научиться принимать сложные и нестандартные решения, позволяющие облегчить труд рабочих и сократить время производства изделия, а также привить «бережливое» мышление, которое пригодится не только в будущей работе, но и в обычной жизни.

Напомним, первый тренинг «Фабрика процессов» в Рязанской области тренеры РЦК провели в марте 2020 года. За это время принципам бережливого производства обучились свыше 2500 сотрудников предприятий. Как ранее отметили представители Федерального центра компетенций, рязанская «Фабрика процессов» ― одна из самых оснащенных в стране.