Студентка РязГМУ получит 125 тысяч на разработку приложения для здоровья

Студентка Рязанского медуниверситета победила во Всероссийском стипендиальном конкурсе «Система». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Рязанской области.

В конкурсе приняли участие примерно 18,5 тысяч студентов. Из представленных проектов жюри выбрало 50 лучших. Одним из них стал проект «МедАватар» рязанской студентки Анастасии Калининой.

Анастасия предлагает разработать приложение с модулем искусственного интеллекта, которое поможет людям контролировать динамику состояния здоровья. Приложение поможет предотвратить развитие заболевания или обнаружить его на ранней стадии.

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В течение пяти месяцев победители будут получать стипендию в размере 25 тысяч рублей. Также им предоставляется возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах проекта и участвовать в профориентационной подготовке в фонде «Система».