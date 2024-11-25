СТС и Wink.ru готовят премьеру «Доктор Вера» к 80-летию Победы

В Москве стартовали съёмки 4-серийной военной драмы «Доктор Вера» по одноимённой повести Бориса Полевого — о реальном подвиге медсестры в оккупированном городе. За производство сериала отвечает Art Pictures Vision при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и участии «НМГ Студии». Премьера проекта состоится весной 2025 года на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре Wink.ru.

Сериал расскажет историю Веры Трешниковой (Татьяна Бабенкова), которая в 1941 году осталась единственным медиком в городе. Её больница находилась под круглосуточным контролем гестапо. Чтобы продолжать выполнять свой врачебный долг, Вера делала вид, что пошла на сотрудничество с фашистами. Горожане осуждали её, но не знали, что в больнице девушка прячет центр партизанского движения.

«Прочитала повесть десять лет назад и уже тогда решила создать кино по её мотивам. Просто меня впечатлила история, в основе которой реальный подвиг женщины, молодого врача, — комментирует Аня Мирохина, режиссёр, автор сценария и продюсер СТС. — Мы много снимаем про разведчиков и солдат, про знаковые битвы. Мне же хочется показать подвиг маленького человека, задача которого была не стрелять, а защищать и спасать».

К съёмкам драмы привлекают военных консультантов, историков, врачей, экспертов по историческому медицинскому реквизиту и реконструкторов. Чтобы перевоплотиться в медсестру, исполнительница главной роли Татьяна Бабенкова практиковалась под руководством хирургов, как зашивать раны, пережимать сосуды, делать надрезы.

В сериале генерала Фон Вайхса и военного врача Шонненберга сыграют немецкие актёры Райнер Вагнер и Дирк Мартенс. «Мне нравится, что здесь всё не делится на чёрное и белое. Для меня это важно, потому что в голове всегда держу историю своей страны, но знаю, что не все немцы были плохими. Персонаж прописан объёмно, поэтому по роли, конечно, следую закону того времени, но и также закону человечности», — говорит Дирк Мартенс.

После московских съёмок группа отправится в Ярославль и Торжок, где найдены локации, сохранившие атмосферу времён Великой Отечественной войны. Больницу, где работает Вера, воссоздадут в здании на территории подмосковной усадьбы Суханово. Большую часть исторических костюмов и обуви изготовили на заказ, художники также используют в работе винтажные вещи из личных коллекций. Порезы, раны, ожоги, переломы и другие увечья, с которыми сталкивается главная героиня, создают с помощью пластического грима.