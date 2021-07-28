Структура администрации Рязани изменится

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На заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в структуру администрации города Рязани. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Поправки предлагают подчинить заместителей мэра первому заместителю главы администрации, руководителю аппарата.

Первым замом Елены Сорокиной может стать Алексей Пустовалов. Члены комитета одобрили его кандидатуру.

Окончательное решение по этим вопросам будет принято на заседании Рязанской городской Думы.