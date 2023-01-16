Понедельник, 16 января, 2023
Татьяна Проводина

Стройплощадку нового военного госпиталя в Рязани сняли с высоты птичьего полёта

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Скриншот из видео в группе ВСК МО РФ ВКонтакте

В Министерстве обороны показали, как идёт строительство нового военного госпиталя на 150 мест в Рязани. Объект возводят специалисты Военно-строительного комплекса МО РФ (ВСК).

Площадка уже подготовлена, бригады делают котлованы под будущие корпуса медицинского комплекса. В ближайшее время начнётся прокладка коммунальных сетей. В работах задействованы 13 единиц техники и 21 человек.

Стройплощадку нового военного госпиталя в Рязани сняли с высоты птичьего полёта
Стройплощадку нового военного госпиталя в Рязани сняли с высоты птичьего полёта

«Работы идут ударными темпами, несмотря на морозы до минус 25 градусов. Задача поставлена, и мы её обязательно выполним», – рассказывает военстроевец Валерий Сумнин.

Госпиталь разместится в Дашково-Песочне на территории в 80 гектаров. Возведут комплекс зданий, площадь застройки составит свыше 11 тысяч квадратных метров.

Стройплощадку нового военного госпиталя в Рязани сняли с высоты птичьего полёта

Медучреждение будет оснащено самым передовым оборудованием и сдано под ключ. Работы должны завершиться до ноября текущего года.

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