Строительство ФОКа в посёлке Торфмаш вышло на завершающую стадию

В рамках депутатского контроля первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев побывал на площадке в поселке Торфмаш, где ведутся работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

На данный момент выполняются монтаж инженерных сетей электроснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции; отделка помещений и благоустройство территории. Предполагается, что осенью строительные работы будут завершены. В ближайшее время будет сформирован трудовой коллектив, определен перечень базовых видов спорта, спортивных секций и расписание их работы.

— Строительство ФОКа вышло на завершающую стадию. Обратили особое внимание подрядчика на соблюдение сроков выполнения работ и их качество. Подрядчик понимает важность объекта для города и то, как сильно ждут его открытия жители, — сказал Антон Астафьев.

Также Антон Астафьев вместе с депутатом городской Думы по округу № 5 Сергеем Самарским провел встречу с представителями администрации Рязани, префектуры Железнодорожного района и жителями. Собравшиеся обсудили вопросы благоустройства прилегающей к спортивному объекту территории. В частности, рассмотрели возможность проведения капитального ремонта автомобильной дороги с обустройством тротуаров и освещения от улицы Роща до физкультурно-оздоровительного комплекса, организации примыкания дороги по ул. Роща с проездом в СНТ «Керамик-2» с учетом мнения представителей товарищества; осуществление ремонта участков дороги от дома № 26 до дома № 35 по ул. Керамзавода и проезда от ул. Мирная до ул. Покровская и далее до ул. Роща.

Антон Астафьев на встрече с тренером Эдуардом Боборыкиным и его сыном, мастером спорта, многократным победителем и призером всероссийских и международных соревнований, членом сборной России по спорту глухих Данилой обсудили возможность проведения в строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе занятий по восточным боевым единоборствам и адаптивному спорту и физической культуре.