Пятница, 17 марта, 2023
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Стюардесса перед смертью хотела рассказать жене любовника-пилота об их связи

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Бортпроводница «Аэрофлота» перед смертью хотела рассказать жене любовника-пилота об их отношениях, сообщил телеграм-канал Shot.

Девушка умерла при странных обстоятельствах на съемной квартире в Химках. Ее нашли мертвой в ванной комнате.

По информации издания, у 28-летней стюардессы был роман с пилотом, и они часто ругались. Их отношения продолжались несколько лет, хотя у мужчины была семья. По словам одной из подруг, погибшая часто жаловалась на унижения со стороны пилота и слежку.

«Незадолго до смерти стюардесса хотела «вскрыть карты»: рассказать все жене своего любовника. Но встречи так и не произошло», – говорится в публикации.

Причина смерти девушки станет известна после судебно-медицинской экспертизы.

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