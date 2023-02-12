Старинные сани из Рязанской области стали экспонатом выставки в Калужской области

В городе Тарусе Калужской области представили уникальную частную коллекцию саней Алексея Калмыкова. Экспонат из Рязани стал частью экспозиции. Об этом сообщает сайт «Бренды России».

Для представления всего собрания потребовалось несколько площадок в городе. В коллекцию входят сани со всех уголков России — Великого Новгорода, Вятки, Переславля Залесского, Вологды, Челябинска, Смоленска, Рязани и многих других городов. Есть даже экспонат с логотипом французского дома моды Louis Vuitton. Модель из Михайловского района Рязанской области — одна из самых старинных, возраст этих саней — уже более века.

Сани на Руси считались самым престижным средством передвижения. На торжественные мероприятия знать и высшие духовные лица выезжали на санях даже летом вплоть до начала XVIII века.

Коллекцию Алексея Калмыкова можно увидеть на Масленичных праздниках в Тарусе с 23 по 26 февраля на арт-пространстве Соляной амбар.