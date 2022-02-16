Стало известно, почему 30-летняя москвичка выбросила новорожденного в окно 

Стали известны мотивы 30-летней девушки, которая выбросила из окна дома на улице Ставропольской в Москве новорождённого ребёнка, пишет МК.

Инцидент случился 14 февраля 2022 года, около 22:00. Девушка родила в квартире, затем поместила ребёнка в пакет и выбросила с балкона второго этажа. О случившемся сообщил в экстренные службы арендодатель, который пришёл проведать квартирантку.

Малыша в крайне тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Реклама

Выяснилось, что роженица приехала в Москву из Владимирской области на заработки. Познакомилась с молодым человек и забеременела. Партнер, узнав о ребенке, исчез.

Девушка призналась, что просрочила сроки аборта и хотела избавиться от младенца. Изначально она планировала сдать малыша в детский дом. Однако затем внезапно передумала. Что конкретно заставило её совершить преступление, выясняют следователи.