Стало известно о сроках летне-осенней охоты на пернатую дичь в Рязанской области

На сайте Министерства природопользования Рязанской области появилась информация о сроках летне-осенней охоты на пернатую дичь в 2024 году. Сезон охоты начинается с третьей субботы августа.

Так с 17 августа по 30 ноября можно охотиться на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь. На боровую дичь охота продолжиться до 31 декабря.

Что касается охоты с собаками (легавыми, ретриверами, спаниелями), то животные должны иметь специальные справки или свидетельства о происхождении. С ними охотиться на болотно-луговую дичь можно с 25 июля по 30 ноября, а боровую, степную и полевую дичь — с 5 августа по 2 января, на водоплавающую дичь — с 17 августа по 30 ноября.

Минприроды Рязанской области напоминает всем охотникам о необходимости неукоснительного соблюдения установленных ограничений охоты, а также норм добычи охотничьих ресурсов.