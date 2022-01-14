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Пятница, 14 января, 2022
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Стало известно, кто загнал насильника падчерицы на дерево в Омске

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Жительница Омска рассказала, кто загнал на дерево 38-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 15-летней дочери своей сожительницы, пишет Газета.ru.

По словам женщины, им оказался родственник девочку, который хотел устроить самосуд над насильником.

Местные объяснили, что утром его на березу загнал дядя девочки, которую он изнасиловал. Мужчина бежал за ним с битой», – пояснила омичка.

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Знакомые утверждают, что ранее злоумышленник бил возлюбленную и ребенка. Задержанный вел себя был неадекватно. Выяснилось, что ранее он судим восемь раз за кражи. Сама же девочка в настоящий момент находится в больнице, ее прооперировали.

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