Стало известно, какая икона встретила Путина в командном пункте в Курской области

При входе в командный пункт группировки российских войск в Курской области президента Владимира Путина запечатлели в кадре с иконой «Собор Святых Покровителей воинства российского», видео опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
На ней изображены небесные покровители российских войск.
В центре расположен образ Божией Матери, а по бокам — 42 святых-покровителей разных родов войск.
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Кроме того, на переднем плане можно заметить небесного защитника всех российских воинов Архангела Михаила.