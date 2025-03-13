Стало известно, какая икона встретила Путина в командном пункте в Курской области

При входе в командный пункт группировки российских войск в Курской области президента Владимира Путина запечатлели в кадре с иконой «Собор Святых Покровителей воинства российского», видео опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

На ней изображены небесные покровители российских войск.

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», — гласит надпись на иконе.

В центре расположен образ Божией Матери, а по бокам — 42 святых-покровителей разных родов войск.

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Кроме того, на переднем плане можно заметить небесного защитника всех российских воинов Архангела Михаила.