Стали известны подробности смерти Анастасии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла в хосписе на руках у мужа Петра Чернышёва, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, в течение 5 лет артистка боролась с раком мозга, всё это время супруг находился рядом с ней.

Врачи использовали экспериментальный метод лечения. В конце 2023 года Анастасия прошла очередной дорогостоящий курс в частной клинике.

Две недели назад состояние Заворотнюк резко ухудшилось.

— Актриса буквально усохла и не могла двигаться перед смертью. Мучилась от головных болей, которые можно было купировать лишь сильнейшими обезболивающими, — пишет КП.

У звезды сериала «Моя прекрасная няня» была глиобластома — агрессивная форма рака, от которой умерли Дмитрий Хворостовский и Жанна Фриске.

О смерти актрисы сообщили 30 мая родственники на её странице ВКонтакте.