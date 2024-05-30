Стали известны подробности смерти Анастасии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла в хосписе на руках у мужа Петра Чернышёва, сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, в течение 5 лет артистка боролась с раком мозга, всё это время супруг находился рядом с ней.
Врачи использовали экспериментальный метод лечения. В конце 2023 года Анастасия прошла очередной дорогостоящий курс в частной клинике.
Две недели назад состояние Заворотнюк резко ухудшилось.
У звезды сериала «Моя прекрасная няня» была глиобластома — агрессивная форма рака, от которой умерли Дмитрий Хворостовский и Жанна Фриске.
О смерти актрисы сообщили 30 мая родственники на её странице ВКонтакте.