Утром в среду в районе Автовокзала погибла 42-летняя екатеринбурженка Эльвира, пишет E1.RU.

По предварительной версии, женщина выпала из окна 16-этажного дома.

«Все в недоумении, что вообще Эля могла делать рано утром в этом доме, как она там оказалась», – подчеркнул знакомый погибшей.

По его словам, екатеринбурженка проживает в другом квартале, а в указанном доме у нее нет родственников и знакомых.

«Женщина не пьяница, не наркоманка, образованный, нормальный, адекватный человек», – добавил собеседник портала.

Известно, что Эльвира работала неврологом и была замужем за врачом, вместе с супругом они воспитывали дочь. Ее муж был шокирован, когда узнал о гибели жены.