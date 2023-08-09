Утром в среду в районе Автовокзала погибла 42-летняя екатеринбурженка Эльвира, пишет E1.RU.
По предварительной версии, женщина выпала из окна 16-этажного дома.
По его словам, екатеринбурженка проживает в другом квартале, а в указанном доме у нее нет родственников и знакомых.
«Женщина не пьяница, не наркоманка, образованный, нормальный, адекватный человек», – добавил собеседник портала.
Известно, что Эльвира работала неврологом и была замужем за врачом, вместе с супругом они воспитывали дочь. Ее муж был шокирован, когда узнал о гибели жены.