Среда, 19 июня, 2024

Стали известны имена стобалльников по физике и обществознанию

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/minobrrzn

19 июня объявили результаты ЕГЭ по физике и обществознанию. Имена стобалльников опубликовали в группе министерства образования Рязанской области.

На наивысший балл ЕГЭ по физике получили пять выпускников Рязанской области. Это Полина Сачко из Новомичуринской школы №3 Пронского района, Анна Разинкина, Илья Подсветов, Иван Разживин, Иван Михайлов из гимназии №2 г. Рязани.

Министерство образование поздравило также учителя физики гимназии №2 Юрия Егорова, который подготовил к ЕГЭ четырех стобалльников.

Наивысший балл по обществознанию получил выпускник школы №3 г. Рязани Иван Александров. Кроме этого, он успешно сдал русский язык и получил на экзамене 94 балла.

Отмечается, что Иван хорошо учился,участвовал в различных конкурсах и олимпиадах. Становился победителем и призером регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по истории, литературе, МХК. Также Иван играет играет на домре и гитаре.

Стали известны имена стобалльников по физике и обществознанию
Стали известны имена стобалльников по физике и обществознанию
Стали известны имена стобалльников по физике и обществознанию
Стали известны имена стобалльников по физике и обществознанию
Стали известны имена стобалльников по физике и обществознанию

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