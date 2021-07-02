Стали известны детали возможного дизайна новых банкнот

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Зампред ЦБ Михаил Алексеев рассказал «Известиям», что на обновленной купюре достоинством 1 000 рублей с большой долей вероятности могут появиться Нижегородский Кремль и другие достопримечательности столицы Поволжья, в том числе Собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом и Чкаловская лестница. А банкноту в 5 000 рублей могут украсить екатеринбургская Плотинка и Дом Севастьянова.

Именно эти символы, по его словам, предварительно набрали наибольшее количество оценок Экспертных групп Центробанка. При этом Алексеев отметил, что работе экспертов помог проект «Известий» «Новые банкноты» — читатели прислали массу интересных вариантов для обновленных купюр.

Дизайн купюр Совет директоров ЦБ намерен разработать и утвердить до конца этого года.

Зампред Центробанка отметил, что в 2017 года с выпуском новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей был немного скорректирован вектор дизайна купюр: городская тематика сохраняется, но она дополняется определенным региональным разрезом.

— На ближайшие годы, я бы сказал, десятилетия сохранят преемственность. Это будет городская тематика, дополненная региональным звучанием, что, по сути, уже стало традицией, — пояснил Алексеев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Тысяча и один вид: что изобразят на банкнотах достоинством 1000 и 5000 рублей.