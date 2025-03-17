Стали известны детали гибели уральской учительницы, придавленной лавиной с крыши

Учительница Елена Макарова, которую придавило лавиной с крыши в Пермском крае, в момент трагедии чистила кровлю частного дома, рассказали в региональном управлении СК.
Педагог более 30 лет проработала в школе поселка Кузино под Первоуральском в Свердловской области.
Как рассказали знакомые, учительница переехала в пермский поселок Кын год назад и стала директором местной школы. Жила она одна, никто не видел, как произошла трагедия.
Тело женщины во дворе ее дома нашел участковый. У педагога остались два взрослых сына.