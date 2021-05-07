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Пятница, 7 мая, 2021
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Стала известна программа празднования Дня Победы в Рязани

Елена Лобанова
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В мэрии Рязани рассказали о программе празднования Дня Победы. Все мероприятия начнутся еще 8 мая.  

В субботу и воскресенье местные коллективы в составе «Фронтовых бригад» поздравят ветеранов. С концертами они посетят более 200 адресов. 8 мая на зеленой зоне за остановкой «Дом художника» состоится «Победная маевка». Рязанцам пообещали военные песни, мастер-классы и детскую программу. 

В воскресенье, 9 мая, по улицам города торжественно пройдет колонна мобильных бригад. Они стартуют от площади Победы в 11:20. Бригады проедут по улицам на стилизованных автомобилях для создания атмосферы. 

На 9 мая различные праздничные мероприятия пройдут в парках города. Концерты, песни, танцы, квесты выставки и мастер-классы пройдет в ЦПКиО, Лесопарке и сквере имени Скобелева. 

Финалом праздника станет салют.

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