Стала известна программа празднования Дня Победы в Рязани

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В мэрии Рязани рассказали о программе празднования Дня Победы. Все мероприятия начнутся еще 8 мая.

В субботу и воскресенье местные коллективы в составе «Фронтовых бригад» поздравят ветеранов. С концертами они посетят более 200 адресов. 8 мая на зеленой зоне за остановкой «Дом художника» состоится «Победная маевка». Рязанцам пообещали военные песни, мастер-классы и детскую программу.

В воскресенье, 9 мая, по улицам города торжественно пройдет колонна мобильных бригад. Они стартуют от площади Победы в 11:20. Бригады проедут по улицам на стилизованных автомобилях для создания атмосферы.

На 9 мая различные праздничные мероприятия пройдут в парках города. Концерты, песни, танцы, квесты выставки и мастер-классы пройдет в ЦПКиО, Лесопарке и сквере имени Скобелева.

Финалом праздника станет салют.