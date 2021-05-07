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Пятница, 7 мая, 2021
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В мэрии пообещали красочный салют в честь Дня Победы

Елена Лобанова
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В честь Дня Победы для рязанцев устроят красочный салют. В мэрии рассказали, откуда лучше смотреть на пиротехническое шоу.

Комфортно понаблюдать за фейерверком можно в радиусе 1 км с Первомайского проспекта от площади Победы до Троицкого моста, улицы Дзержинского до пересечения с Татарской, Типанова и Семена Середы.

Жители Пожарного переулка, улиц МОГЭС, Высоковольтной, Шевченко, 2-ой Железнодорожной, Ленинского Комсомола, Пушкина, Троллейбусного переулка, проезд Завражнова, переулка 1905 года также смогут насладиться шоу.

Салют начнется в 22.00. Всех людей, находящихся на улицах, просят соблюдать социальную дистанцию и не забывать о средствах индивидуальной защиты.

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