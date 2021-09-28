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Стала известна причина гибели 15-летней школьницы экс-полицейским под Самарой

Никита Брыкин
Стала известна причина гибели 15-летней школьницы экс-полицейским под Самарой

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Следователи закончили экспертизу, связанную с убийством 15-летней жительницы поселка Петра Дубрава в Самарской области, пишет 63.ru.

Инцидент произошел вечером 29 июля возле частного дома на улице Садовой. Тело девочки нашли с многочисленными травмами и ножевыми ранениями в области шеи.

Основным подозреваемым в этом деле стал 42-летний подполковник полиции Антон Безчетвертев. Он рассказал, что сбил школьницу на своем автомобиле. Страж порядка попытался успокоить подростка, который принялся кричать. Мужчина испугался, что крики привлекут внимание, и тогда он решил пустить в ход нож.

«Первоначальная версия следователей подтвердилась. Мою дочь сбили на машине, а затем убили», — сообщил отец погибшей школьницы.

Также мужчина повторно опроверг многочисленные слухи о возможной интимной связи девочки и бывшего правоохранителя.

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