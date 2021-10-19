Средняя зарплата бухгалтера IT-компании в Рязани — 40 тысяч рублей

Сервис по поиску SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Бухгалтер» в IT-компаниях. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Самая высокая зарплата, как обычно, в Москве, где бухгалтер IT-компании может рассчитывать на 100 тыс. рублей ежемесячно. В Санкт-Петербурге зарплата в районе 80 тысяч, в Екатеринбурге — 67 тысяч рублей.
В Рязани зарплаты бухгалтера от 23 до 60 тысяч рублей. Средняя зарплата — 40 тысяч в месяц.
В должностные обязанности специалистов входит ведение одного или нескольких участков бухгалтерского учета; работа с документами, составление отчётов для налоговой, выдача справок работникам, подготовка отчётов для руководства.
|Город
|Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц
|Среднерыночная
заработная
плата
|I
|II
|III
|IV
|Москва
|40000—50000
|50000—60000
|60000—80000
|80000—100000
|70000
|Санкт-Петербург
|33000—40000
|40000—50000
|50000—65000
|65000—80000
|57000
|Архангельск
|23000—30000
|30000—35000
|35000—45000
|45000—60000
|40000
|Астрахань
|21000—25000
|25000—30000
|30000—42000
|42000—52000
|35000
|Белгород
|22000—27000
|27000—32000
|32000—43000
|43000—55000
|38000
|Владивосток
|30000—37000
|37000—45000
|45000—60000
|60000—75000
|53000
|Волгоград
|22000—27000
|27000—33000
|33000—45000
|45000—55000
|40000
|Воронеж
|23000—30000
|30000—35000
|35000—45000
|45000—57000
|40000
|Екатеринбург
|27000—35000
|35000—40000
|40000—55000
|55000—67000
|47000
|Казань
|23000—30000
|30000—35000
|35000—45000
|45000—57000
|40000
|Кемерово
|22000—27000
|27000—32000
|32000—43000
|43000—55000
|38000
|Краснодар
|25000—32000
|32000—37000
|37000—50000
|50000—65000
|45000
|Красноярск
|25000—30000
|30000—37000
|37000—50000
|50000—62000
|43000
|Набережные Челны
|22000—27000
|27000—35000
|35000—45000
|45000—55000
|40000
|Нижний Новгород
|23000—30000
|30000—35000
|35000—45000
|45000—57000
|40000
|Новосибирск
|25000—30000
|30000—37000
|37000—50000
|50000—62000
|43000
|Омск
|22000—27000
|27000—33000
|33000—45000
|45000—55000
|40000
|Оренбург
|20000—25000
|25000—30000
|30000—40000
|40000—50000
|35000
|Пермь
|22000—27000
|27000—35000
|35000—45000
|45000—55000
|40000
|Псков
|22000—27000
|27000—33000
|33000—45000
|45000—55000
|40000
|Ростов-на-Дону
|25000—30000
|30000—37000
|37000—50000
|50000—62000
|43000
|Рязань
|23000—30000
|30000—35000
|35000—45000
|45000—60000
|40000
|Самара
|22000—27000
|27000—35000
|35000—45000
|45000—55000
|40000
|Смоленск
|22000—27000
|27000—33000
|33000—45000
|45000—55000
|40000
|Сочи
|30000—37000
|37000—45000
|45000—60000
|60000—70000
|52000
|Тверь
|25000—30000
|30000—37000
|37000—50000
|50000—62000
|43000
|Уфа
|22000—27000
|27000—33000
|33000—45000
|45000—55000
|40000
|Хабаровск
|30000—35000
|35000—43000
|43000—60000
|60000—72000
|50000
|Челябинск
|23000—30000
|30000—35000
|35000—45000
|45000—60000
|40000
|Ярославль
|23000—30000
|30000—35000
|35000—45000
|45000—57000
|40000
Портрет соискателя
|40 лет
|Средний возраст
|96%
|Женщины
|84%
|Имеют высшее образование
|15%
|Готовы к переезду
|60%
|На момент размещения резюме не имели работы
|3,6 года
|Средний срок работы на последнем месте