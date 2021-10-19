Средняя зарплата бухгалтера IT-компании в Рязани — 40 тысяч рублей

Сервис по поиску SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Бухгалтер» в IT-компаниях. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Самая высокая зарплата, как обычно, в Москве, где бухгалтер IT-компании может рассчитывать на 100 тыс. рублей ежемесячно. В Санкт-Петербурге зарплата в районе 80 тысяч, в Екатеринбурге — 67 тысяч рублей.

В Рязани зарплаты бухгалтера от 23 до 60 тысяч рублей. Средняя зарплата — 40 тысяч в месяц.

В должностные обязанности специалистов входит ведение одного или нескольких участков бухгалтерского учета; работа с документами, составление отчётов для налоговой, выдача справок работникам, подготовка отчётов для руководства.

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц Среднерыночная

заработная

плата I II III IV Москва 40000—50000 50000—60000 60000—80000 80000—100000 70000 Санкт-Петербург 33000—40000 40000—50000 50000—65000 65000—80000 57000 Архангельск 23000—30000 30000—35000 35000—45000 45000—60000 40000 Астрахань 21000—25000 25000—30000 30000—42000 42000—52000 35000 Белгород 22000—27000 27000—32000 32000—43000 43000—55000 38000 Владивосток 30000—37000 37000—45000 45000—60000 60000—75000 53000 Волгоград 22000—27000 27000—33000 33000—45000 45000—55000 40000 Воронеж 23000—30000 30000—35000 35000—45000 45000—57000 40000 Екатеринбург 27000—35000 35000—40000 40000—55000 55000—67000 47000 Казань 23000—30000 30000—35000 35000—45000 45000—57000 40000 Кемерово 22000—27000 27000—32000 32000—43000 43000—55000 38000 Краснодар 25000—32000 32000—37000 37000—50000 50000—65000 45000 Красноярск 25000—30000 30000—37000 37000—50000 50000—62000 43000 Набережные Челны 22000—27000 27000—35000 35000—45000 45000—55000 40000 Нижний Новгород 23000—30000 30000—35000 35000—45000 45000—57000 40000 Новосибирск 25000—30000 30000—37000 37000—50000 50000—62000 43000 Омск 22000—27000 27000—33000 33000—45000 45000—55000 40000 Оренбург 20000—25000 25000—30000 30000—40000 40000—50000 35000 Пермь 22000—27000 27000—35000 35000—45000 45000—55000 40000 Псков 22000—27000 27000—33000 33000—45000 45000—55000 40000 Ростов-на-Дону 25000—30000 30000—37000 37000—50000 50000—62000 43000 Рязань 23000—30000 30000—35000 35000—45000 45000—60000 40000 Самара 22000—27000 27000—35000 35000—45000 45000—55000 40000 Смоленск 22000—27000 27000—33000 33000—45000 45000—55000 40000 Сочи 30000—37000 37000—45000 45000—60000 60000—70000 52000 Тверь 25000—30000 30000—37000 37000—50000 50000—62000 43000 Уфа 22000—27000 27000—33000 33000—45000 45000—55000 40000 Хабаровск 30000—35000 35000—43000 43000—60000 60000—72000 50000 Челябинск 23000—30000 30000—35000 35000—45000 45000—60000 40000 Ярославль 23000—30000 30000—35000 35000—45000 45000—57000 40000

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