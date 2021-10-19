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Вторник, 19 октября, 2021
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Средняя зарплата бухгалтера IT-компании в Рязани — 40 тысяч рублей

7info

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Сервис по поиску SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Бухгалтер» в IT-компаниях. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Самая высокая зарплата, как обычно, в Москве, где бухгалтер IT-компании может рассчитывать на 100 тыс. рублей ежемесячно. В Санкт-Петербурге зарплата в районе 80 тысяч, в Екатеринбурге — 67 тысяч рублей.

В Рязани зарплаты бухгалтера от 23 до 60 тысяч рублей. Средняя зарплата — 40 тысяч в месяц.

В должностные обязанности специалистов входит ведение одного или нескольких участков бухгалтерского учета; работа с документами, составление отчётов для налоговой, выдача справок работникам, подготовка отчётов для руководства.

ГородЗарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяцСреднерыночная
заработная
плата
IIIIIIIV
Москва40000—5000050000—6000060000—8000080000—10000070000
Санкт-Петербург33000—4000040000—5000050000—6500065000—8000057000
Архангельск23000—3000030000—3500035000—4500045000—6000040000
Астрахань21000—2500025000—3000030000—4200042000—5200035000
Белгород22000—2700027000—3200032000—4300043000—5500038000
Владивосток30000—3700037000—4500045000—6000060000—7500053000
Волгоград22000—2700027000—3300033000—4500045000—5500040000
Воронеж23000—3000030000—3500035000—4500045000—5700040000
Екатеринбург27000—3500035000—4000040000—5500055000—6700047000
Казань23000—3000030000—3500035000—4500045000—5700040000
Кемерово22000—2700027000—3200032000—4300043000—5500038000
Краснодар25000—3200032000—3700037000—5000050000—6500045000
Красноярск25000—3000030000—3700037000—5000050000—6200043000
Набережные Челны22000—2700027000—3500035000—4500045000—5500040000
Нижний Новгород23000—3000030000—3500035000—4500045000—5700040000
Новосибирск25000—3000030000—3700037000—5000050000—6200043000
Омск22000—2700027000—3300033000—4500045000—5500040000
Оренбург20000—2500025000—3000030000—4000040000—5000035000
Пермь22000—2700027000—3500035000—4500045000—5500040000
Псков22000—2700027000—3300033000—4500045000—5500040000
Ростов-на-Дону25000—3000030000—3700037000—5000050000—6200043000
Рязань23000—3000030000—3500035000—4500045000—6000040000
Самара22000—2700027000—3500035000—4500045000—5500040000
Смоленск22000—2700027000—3300033000—4500045000—5500040000
Сочи30000—3700037000—4500045000—6000060000—7000052000
Тверь25000—3000030000—3700037000—5000050000—6200043000
Уфа22000—2700027000—3300033000—4500045000—5500040000
Хабаровск30000—3500035000—4300043000—6000060000—7200050000
Челябинск23000—3000030000—3500035000—4500045000—6000040000
Ярославль23000—3000030000—3500035000—4500045000—5700040000

Портрет соискателя

40 летСредний возраст
96%Женщины
84%Имеют высшее образование
15%Готовы к переезду
60%На момент размещения резюме не имели работы
3,6 годаСредний срок работы на последнем месте

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