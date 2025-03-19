Спрос на водителей такси в Рязани за год вырос в 2,2 раза, зарплаты – на 49%

В преддверии Дня водителя такси аналитики hh.ru проанализировали спрос на водителей такси и выяснили, как изменились зарплатные предложения для этих специалистов и спрос на них.

В Рязанской области за год спрос на водителей такси вырос на 228% или в 2,2 раза.

В целом по России предлагаемая медианная зарплата в вакансиях для водителей такси за год выросла на 39%, превысив порог в 148,4 тыс. рублей. Доход таксистов в Рязанской области, по подсчётам hh.ru, превысил 165,6 тыс. рублей и за год увеличился на 49%.

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В Рязанской области уровень конкуренции среди водителей такси немаленький и составляет более 7 активных резюме. В данном случае активность местных соискателей даже выше, чем спрос у работодателей. За последний месяц в регионе искали работу более 1,5 тыс. водителей такси.