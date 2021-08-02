Спрос на курьерскую доставку Почты России у жителей Рязанской области вырос на 41%

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За 6 месяцев в Рязанской области курьеры Почты России приняли и вручили более 50 000 посылок и бандеролей.

Курьерская доставка — быстрый и надежный способ передачи посылок. Тем более, что вызвать курьера Почты России можно прямо к себе домой или в офис, что значительно сэкономит время как отправителя, так и получателя. Клиентам предоставляются услуги по приему, доставке и вручению почтовых отправлений EMS по принципу «от двери до двери». Экспресс-отправление является регистрируемым, что позволяет контролировать его доставку и вручение с помощью трек-номера.

В Рязани УКД имеет все необходимое, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов – подготовленный персонал, современное оборудование, новые автомобили. Прием и доставку посылок осуществляют 11 курьеров на шести автомобилях «Лада Лургус» и двух «Форд Транзит».

Постоянными клиентами EMS-службы Почты России в Рязанской области, в основном, являются юридические лица, их доля составляет 85%. Наиболее часто услугами УКД пользуются рязанские производители ООО «Пять звезд» (изготовление спецодежды) и ООО «Фахманн Руссланд» (кровельные системы водоотвода и вентиляции).

Вызвать курьера для отправки письма или посылки можно круглосуточно, не выходя из дома: с помощью сайта Почты России в разделе «Курьер», в мобильном приложении компании или по телефону 8(4912)926008. По приезду сотрудник оформит отправку, примет оплату и доставит отправление весом до 31,5 кг адресату на дом или в офис.