Спортивные итоги года подвели в Рязани

18 декабря в Муниципальном культурном центре прошло торжественное мероприятие, посвященное подведению спортивных итогов 2024 года. Тренеров и спортсменов поздравили министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов, первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев, заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева, начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Кирилл Сосунов.

«Спорт — это сила, воля, характер, целеустремленность, дисциплина. Спортсмены всегда отличаются от других своими качествами. Я поздравляю вас всех. Уходящий год был непростым во всех отношениях, но мы всё равно собрали много наград. У нас самые лучшие спортшколы, тренеры и, конечно же, самые лучшие спортсмены!» — сказала Лариса Крохалёва, поздравляя спортсменов.

«Хочу поблагодарить наших тренеров за ту силу, терпение, опыт, которые они передают своим воспитанникам. За то, что вы, воспитанники, благодарны своим тренерам. Вашей силе воли можно позавидовать, вашей целеустремленности нет предела. Несмотря на то, что сейчас наш спорт испытывает трудности, я уверен, что мы всё это преодолеем, и в скором будущем наш гимн будет звучать на международных аренах, а наш флаг будет подниматься вверх» — обратился к спортсменам Кирилл Сосунов.

В номинации «Лучший спортсмен 2024 года, выступающий на Всероссийских соревнованиях» награждены:

Гук Мария – спортивная школа олимпийского резерва «Фаворит»;

Чубаров Максим – спортивная школа олимпийского резерва «Юпитер»;

Абдулгалимова Милана – спортивная школа олимпийского резерва «Юпитер»;

Федосеева Татьяна – спортивная школа олимпийского резерва «Юпитер»;

Швайка Влада – спортивная школа олимпийского резерва «Антей»;

Горинский Ярослав – спортивная школа олимпийского резерва «Юпитер»;

Сильнов Андрей – спортивная школа олимпийского резерва «Юность»;

Саморуков Владислав – спортивная школа олимпийского резерва «Юность»;

Тресков Яков – спортивная школа водных видов спорта «Волна»;

Расулов Руслан – спортивная школа «Сокол».

В номинации «Лучший спортсмен 2024 года, выступающий на международных соревнованиях» награждены:

Комаров Роман – спортивная школа олимпийского резерва «Юпитер»;

Крысин Егор – спортивная школа олимпийского резерва «Юпитер».

В номинации «Лучший спортсмен с ограниченными возможностями здоровья 2024 года» награждены:

Макаров Алексей – спортивная школа «Орион»;

Васин Иван – спортивная школа «Орион»;

Кнутов Николай – спортивная школа «Орион».

В номинации «Лучшая команда по игровым видам спорта 2024 года» награждены:

Команда по футболу «Золотые купола-2008 год рождения», тренер – Исайкин Виктор Васильевич;

Команда по баскетболу «Единство-2011 год рождения», тренер – Васильчиков Василий Васильевич.

В номинации «Лучшая спортивная школа олимпийского резерва 2024 года» за 3 место награждена спортивная школа олимпийского резерва «Антей». 2 место по результатам городского смотра-конкурса занимает СШОР «Фаворит». Победитель в данной номинации – СШОР «Юность».

В номинации «Лучшая спортивная школа 2024 года» за 3 место награждена спортивная школа «Сокол». 2 место в этой номинации заняла спортивная школа водных видов спорта «Волна». Победитель – спортшкола «Золотые купола».

В номинации «Лучшая спортивная школа по работе со спортсменами с ограниченными возможностями здоровья» награду получила спортивная школа «Орион».

В номинации «Лучшая спортивная школа по развитию командных игровых видов спорта» лучшей признана спортивная школа олимпийского резерва «Единство».

В номинации «Лучший тренер 2024 года» награждены:

Храмов Юрий Михайлович – спортивная школа «Золотые купола»;

Левин Михаил Андреевич – спортивная школа олимпийского резерва «Юпитер»;

Якунин Алексей Владимирович – спортивная школа водных видов спорта «Волна»;

Борискин Сергей Александрович – спортивная школа олимпийского резерва «Юпитер»;

Илюшина Нина Васильевна – спортивная школа олимпийского резерва «Юность»;

Косьяненко Нигина Атхамовна – спортивная школа олимпийского резерва «Юпитер»;

Медведева Ольга Михайловна – спортивная школа «Сокол»;

Макаров Сергей Николаевич – спортивная школа олимпийского резерва «Антей»;

Шальнев Максим Игоревич – спортивная школа олимпийского резерва «Юпитер»;

Крушин Александр Викторович – спортивная школа «Вымпел».

В номинации «Лучший тренер по командным игровым видам спорта» награждены:

Исайкин Виктор Васильевич – спортивная школа «Золотые купола»;

Юркова Елена Анатольевна – спортивная школа «Сокол»;

Гвоздикова Ольга Владимировна – спортивная школа олимпийского резерва «Единство».

В номинации «Лучший тренер по работе со спортсменами с ограниченными возможностями здоровья» награду получил Горшков Николай Николаевич – спортивная школа олимпийского резерва «Антей».

В номинации «Лучший тренер по работе с начинающими спортсменами» награждены:

Кармацкий Алексей Александрович – спортивная школа водных видов спорта «Волна»;

Баулина Анастасия Александровна – спортивная школа «Вымпел»;

Нерикова Кристина Владимировна – спортивная школа олимпийского резерва «Юность»;

Спиридонов Андрей Сергеевич – спортивная школа олимпийского резерва «Юпитер»;

Ермакова Галина Юрьевна – спортивная школа «Сокол».

В номинации «Прорыв года» награждены:

Мухорина Мария, победитель первенства мира по шахматам среди спортсменов до 10 лет – спортивная школа олимпийского резерва «Антей»;

Подскочистый Денис, победитель первенства ЦФО по кикбоксингу, призер первенства России и победитель Всероссийского турнира по кикбоксингу – спортивная школа «Золотые купола»;

Хохлов Артем, победитель первенства мира, призер первенства России и первенства ЦФО по муайтай – спортивная школа олимпийского резерва «Юпитер»;

Соленова Василиса, победитель и призер Всероссийской летней спартакиады детей инвалидов с ПОДА, победитель первенства Рязанской области с ПОДА – спортивная школа «Орион»;

Бочкарев Тимур, призер Всероссийских детско-юношеских соревнований по спорту лиц с ПОДА – спортивная школа «Орион».

В номинации «Преданность спорту» награжден Аникеев Александр Викторович – тренер-преподаватель по футболу спортивной школы «Сокол».

В номинации «Лучший спортивный врач» награду получила Куренкова Татьяна Николаевна.

В номинации «Партнер спорта» награждены структурное подразделение Общероссийской общественной организации «Союз чир спорта России» в Рязанской области и Общество с ограниченной ответственность «Арт-процесс».

Кроме того, за многолетний, безупречный труд, профессиональное мастерство и большой вклад в развитие физической культуры и массового спорта в городе Рязани Благодарностью главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы награжден начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Кирилл Олегович Сосунов.