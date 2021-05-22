Сплошные проверки на алкоголь среди водителей проведут в Смоленске 24 мая

В понедельник, 24 мая, в Смоленске сотрудники ГИБДД проведут «сплошные проверки». Водителей будут проверять на алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Проверка пройдет на перекрестке улиц Смольянинова,9 и ЖБИ с 08:00 до 10:00. На участке будут останавливать каждого водителя и обращать внимание на его состояние.
Во всех патрульных машинах ДПС установлены видеорегистраторы для предупреждения коррупции и конфликтов. Гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись.