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Сплошные проверки на алкоголь среди водителей проведут в Смоленске 24 мая

Елена Лобанова
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В понедельник, 24 мая, в Смоленске сотрудники ГИБДД проведут «сплошные проверки». Водителей будут проверять на алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Проверка пройдет на перекрестке улиц Смольянинова,9 и ЖБИ с 08:00 до 10:00. На участке будут останавливать каждого водителя и обращать внимание на его состояние. 

— Напоминаем, что за пьяное вождение предусмотрено наказание в виде лишения прав от 1,5 до 2-х лет и штраф 30 000 рублей. За повторное нарушение водителю грозит уголовная ответственность, — говорится в сообщении. 

Во всех патрульных машинах ДПС установлены видеорегистраторы для предупреждения коррупции и конфликтов. Гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись.

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