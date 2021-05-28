Специалист рассказал, что обязательно должно быть в дачной аптечке

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Заведующая отделением профилактики больницы №10 города Рязани Ольга Вишневская рассказала, что должно быть в аптечке для дачи. Её советы опубликовала пресс-служба Минздрава Рязанской области.

– Если человек страдает хроническими заболеваниями, то необходимо взять все препараты, которые он системно принимает. У пожилых людей должны быть лекарства, понижающие давление, если вдруг оно поднимется выше цифр, к которым адаптирован пациент, – говорит Ольга Вишневская.

Кроме того, нельзя забывать антигистаминные препараты на случай возникновения аллергии, а также лекарства от расстройства желудочно-кишечного тракта. Они могут потребоваться при отравлении, при реакции организма на перемену воды или пищи. В аптечке должен находиться запас антисептиков, йод, зеленка, бинт и бактерицидный пластырь.

Не следует забывать о жаропонижающих средствах. Они нужны не только при простуде, вирусной инфекции, но и в случае перегрева на солнце. Нужно помнить о режиме работы на грядках. Оптимальное время: с утра до 10-11часов, после обеда – с 16.