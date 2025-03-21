Начальник отдела благоустройства посёлка Кадом Юрий Клочков объяснил, для чего деревьям в центре посёлка сделали радикальное кронирование. Его слова приводит сайт ИД «Пресса».

Ранее пользователи соцсетей возмутились неприглядным видом лип на улице Ленина после проведения обрезки. Работники благоустройства полностью обрезали деревьям крону, оставив одни стволы.

— Омолаживающая обрезка крайне необходима для нормального роста деревьев, объяснили специалисты. К тому же липы выносливы к обрезке и отличаются быстрым ростом листвы, — пишет сайт ИД «Пресса».

По словам Клочкова, обрезанные деревья находились не в лучшем состоянии. У них отмечалось поражение болезнями, гнилью, имелись пустоты, сухие отмершие ветки. При сильном ветре ветки могли упасть на людей.

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Чиновник заверил, что через некоторое время деревья вновь будут радовать местных жителей пышной листвой.