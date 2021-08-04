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Среда, 4 августа, 2021
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Спасатели ликвидировали пожар на свалке под Тумой

Елена Лобанова
Спасатели ликвидировали пожар на свалке под Тумой
Фото пресс-службы МЧС по Рязанской области
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Вечером во вторник, 3 августа, под Тумой ликвидировали пожар. Рано утром там загорелась свалка твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Рязанской области. 

О возгорании в деревне Снохино стало известно в 08:34. Собственник объекта пытался самостоятельно потушить огонь инженерной техникой. Ему на помощь направили четыре пожарных расчета. 

— Сильный ветер помог огню распространиться на площадь 1,5 га. В этот момент появилась угроза возгорания лесов и сельскохозяйственных полей. К месту направили дополнительные подразделения из Рязани, района и Касимова, — говорится в сообщении. 

В 17:30 пожар локализовали, а в 21:00 ликвидировали открытое горение. В настоящее время на месте проводятся инженерные мероприятия по недопущению повторных возгораний. На объекте дежурит пожарная техника. 

Это не первое возгорание свалки в Клепиковском районе. Первый раз бытовые отходы загорелись 27 июля.

  • Спасатели ликвидировали пожар на свалке под Тумой
  • Спасатели ликвидировали пожар на свалке под Тумой
  • Спасатели ликвидировали пожар на свалке под Тумой
  • Спасатели ликвидировали пожар на свалке под Тумой
  • Спасатели ликвидировали пожар на свалке под Тумой
  • Спасатели ликвидировали пожар на свалке под Тумой
  • Спасатели ликвидировали пожар на свалке под Тумой
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