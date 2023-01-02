Понедельник, 2 января, 2023
Татьяна Проводина

Сотрудники СУ СКР по Рязанской области поздравили с Новым годом пациентов госпиталя для ветеранов войн

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Сотрудники следственного управления СКР по Рязанской области посетили клинический госпиталь для ветеранов войн и гериатрический центр на его базе, где проходят лечение люди старшего поколения.

Встречи представителей ведомства с пациентами госпиталя за много лет стали доброй традицией.

Многим ветеранам необходимо лечение, и не всем из них удаётся встретить Новый год в кругу близких людей. Офицеры следственного управления понимают, как важно для людей старшего поколения не чувствовать себя забытыми и одинокими. Ветеранам пришлось преодолеть множество испытаний. Их стойкость, мужество и удивительно светлое восприятие жизни достойны восхищения и глубокого уважения. Сотрудники следственного управления делают всё возможное, чтобы порадовать своих подопечных.

Хорошее настроение, как известно, способствует выздоровлению. Праздничное настроение создают традиционные поздравления и сладкие угощения для пациентов, а также слова благодарности и поддержки коллективу госпиталя за их искреннюю заботу о ветеранах.

Сотрудники СУ СКР по Рязанской области поздравили с Новым годом пациентов госпиталя для ветеранов войн

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