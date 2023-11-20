Сотрудники РНПК приняли участие в Дне открытых дверей РГРТУ

Сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») приняли участие в Дне открытых дверей Рязанского государственного радиотехнического университета.

Нефтяники рассказали будущим студентам и их родителям об условиях поступления на базовую кафедру «Химическая технология органических веществ», о программе обучения и поддержке нефтезавода, которая доступна студентам, в том числе о трудоустройстве после окончания вуза, о программах повышения квалификации, действующих в РНПК, и о работе совета молодых специалистов. Для студентов РГРТУ нефтезавод проводит профориентационные экскурсии на предприятие и организует все виды практик.

Кафедра «Химическая технология органических веществ», которая готовит кадры для нефтяной отрасли, была открыта в РГРТУ по инициативе РНПК в 2011 году. При поддержке завода на кафедре работают химические лаборатории, оснащенные современным оборудованием: «Химия нефти», «Общая и неорганическая химия» и «Органическая химия и катализ».

Для студентов на кафедре созданы современная лекционная аудитория, компьютерный класс. В обучении помогают ведущие специалисты РНПК – они сопровождают будущих специалистов в написании выпускных работ. Лучших студентов кафедры нефтезавод поощряет корпоративными стипендиями. При поддержке нефтяников издано учебное пособие «История нефтяной промышленности России», по которому обучаются будущие нефтяники.

В настоящее время на кафедре обучается более 160 студентов по очной и заочной формам. В июне 2023 года состоялся девятый выпуск бакалавров и магистров. Выпускники трудоустроились в Рязанскую НПК, сообщает пресс-служба предприятия.