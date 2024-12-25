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Экономика и бизнес

Сотрудники Рязанской НПК исполнили новогодние мечты детей

Алексей Самохин

В канун Нового года сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании организовали серию благотворительных акций и исполнили мечты сотен детей, проживающих в регионе.

Поверить в новогоднее чудо 60 воспитанникам рязанской школы-интерната помогли главные волшебники праздника — Дед Мороз и Снегурочка. Их роли исполняли сотрудники РНПК. Они поздравили детей с наступающим Новым годом, вручили подарки от нефтяников, а затем все вместе закружились в хороводе под песню «В лесу родилась елочка». Новогодняя атмосфера подарила школе-интернату настоящее праздничное настроение, которое наверняка останется с детьми надолго.

Молодые специалисты завода провели акцию «Елка желаний», в рамках которой сотрудники РНПК исполнили мечты более 50 воспитанников школы-интерната имени Федора Полетаева. Самокаты, тюбинги, мягкие игрушки, сладости, мозаики, наборы для творчества и другие желанные подарки были приобретены на средства нефтяников и переданы детям.

Кроме того, Рязанская НПК передала префектуре Советского района 30 сладких подарков для детей из малообеспеченных семей. Также внимание было уделено пожилым людям: 10 подарков были вручены Совету ветеранов Рязани.

В рамках коллективного договора, действующего на предприятии, около двух тысяч детей сотрудников РНПК в возрасте от 1 года до 14 лет получили сладкие новогодние подарки.

Социальная политика РНПК является важной частью развития предприятия. Создание комфортного социального климата в коллективе помогает сотрудникам чувствовать уверенность в завтрашнем дне.

Сотрудники Рязанской НПК исполнили новогодние мечты детей
Сотрудники Рязанской НПК исполнили новогодние мечты детей
Сотрудники Рязанской НПК исполнили новогодние мечты детей
Сотрудники Рязанской НПК исполнили новогодние мечты детей
Сотрудники Рязанской НПК исполнили новогодние мечты детей
Сотрудники Рязанской НПК исполнили новогодние мечты детей
Сотрудники Рязанской НПК исполнили новогодние мечты детей
Сотрудники Рязанской НПК исполнили новогодние мечты детей
Сотрудники Рязанской НПК исполнили новогодние мечты детей
Сотрудники Рязанской НПК исполнили новогодние мечты детей
Сотрудники Рязанской НПК исполнили новогодние мечты детей
Сотрудники Рязанской НПК исполнили новогодние мечты детей
Сотрудники Рязанской НПК исполнили новогодние мечты детей
Сотрудники Рязанской НПК исполнили новогодние мечты детей

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