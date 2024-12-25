Сотрудники Рязанской НПК исполнили новогодние мечты детей

В канун Нового года сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании организовали серию благотворительных акций и исполнили мечты сотен детей, проживающих в регионе.

Поверить в новогоднее чудо 60 воспитанникам рязанской школы-интерната помогли главные волшебники праздника — Дед Мороз и Снегурочка. Их роли исполняли сотрудники РНПК. Они поздравили детей с наступающим Новым годом, вручили подарки от нефтяников, а затем все вместе закружились в хороводе под песню «В лесу родилась елочка». Новогодняя атмосфера подарила школе-интернату настоящее праздничное настроение, которое наверняка останется с детьми надолго.

Молодые специалисты завода провели акцию «Елка желаний», в рамках которой сотрудники РНПК исполнили мечты более 50 воспитанников школы-интерната имени Федора Полетаева. Самокаты, тюбинги, мягкие игрушки, сладости, мозаики, наборы для творчества и другие желанные подарки были приобретены на средства нефтяников и переданы детям.

Кроме того, Рязанская НПК передала префектуре Советского района 30 сладких подарков для детей из малообеспеченных семей. Также внимание было уделено пожилым людям: 10 подарков были вручены Совету ветеранов Рязани.

В рамках коллективного договора, действующего на предприятии, около двух тысяч детей сотрудников РНПК в возрасте от 1 года до 14 лет получили сладкие новогодние подарки.

Социальная политика РНПК является важной частью развития предприятия. Создание комфортного социального климата в коллективе помогает сотрудникам чувствовать уверенность в завтрашнем дне.