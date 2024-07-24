Сотрудники Госавтоинспекции проверят информацию об агрессивном водителе, который объезжал пробку по встречной полосе

В СМИ распространилась информация об агрессивном водителе легкового автомобиля, который пытался объехать пробку по встречной полосе. Напомним, видео выложили в группу «Подслушано у водителей Рязани».

Видеороликом заинтересовались правоохранительные органы. В Telegram-канале Госавтоинспекции появилась информация, что сотрудники проверят эту информацию.

Кроме того, что водитель выехал на встречную полосу, пытаясь миновать таким образом пробку, он, судя по кадрам, требовал от водителя транспорта, ехавшего ему навстречу, освободить ему дорогу для дальнейшего пути по встречке. Поведение мужчины выглядело агрессивно.