Агрессивный водитель легковушки пытался объехать пробку по встречке

На видеорегистратор сняли водителя легкового автомобиля, который пытался объехать пробку по встречке. Видео выложили в группу «Подслушано у водителей Рязани».

Судя по кадрам, инцидент произошел в Южном промузле. Когда на пути нарушителя встало транспортное средство (внутри которого был регистратор, снявший конфликт), он отреагировал агрессивно, вышел из машины и, видимо, пытался сказать, чтобы ему быстрее уступили дорогу. Транспортное средство, снявшее видео, уехало дальше по своей полосе, а нарушитель продолжил движение по встречной полосе.

Автор поста, разместивший видео в группе, написал, что ролик уже отправили в полицию.