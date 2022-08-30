Сотрудники Госавтоинспекции остановили пьяного водителя в Ряжском районе

В селе Введеновка Ряжского района сотрудники ГИБДД остановили нетрезвого водителя.

Экипаж ДПС остановил для проверки ВАЗ. У водителя полицейские заметили признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения выявило 1,124 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушителя отстранили от управления авто и составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП. Административный штраф за такое нарушение составляет 30 тысяч рублей, также предусмотрено лишение права управления ТС от полутора до двух лет.

В Управлении МВД по Рязанской области отметили, что за повторное управление в состоянии опьянения либо повторный отказ от освидетельствования гражданину грозит не административное, а уголовное наказание.

Сумма штрафа за это нарушение – 200-300 тысяч рублей, также назначаются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2 лет. Кроме того, пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления сроком 3 года.