Сотрудники ГИБДД Ряжского района призвали мотоциклистов соблюдать ПДД

Об этом сообщает Рязанское областное управление МВД.

Водители и пассажиры мототехники, в отличие от автомобилистов, даже при небольшой аварии могут серьёзно пострадать, – отметили в госавтоинспекции. Получить перелом или черепно-мозговую травму можно при падении на скорости 10-20 км/ч.

Автомобилистам нужно регулярно смотреть в зеркала заднего вида. Правила дорожного движения необходимо соблюдать при управлении как мотоциклом, так и автомобилем.

В ГИБДД напомнили: чтобы управлять любой мототехникой, необходимо соответствующее право управления. Категория М нужна для мопедов и скутеров, для лёгких мотоциклов – категория А1. Учиться на эти категории можно с 16 лет. Управление мощным мотоциклом требует от кандидата получения прав категории А и достижения 18 лет. Штраф за управление ТС без прав составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

В случае, если за рулём оказывается несовершеннолетний до 16 лет, ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию лежит на родителях или законных представителях, на которых и составляют административный материал.