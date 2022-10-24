Понедельник, 24 октября, 2022
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Сотрудники администрации помогают семьям мобилизованных рязанцев

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Фото со стены Елены Сорокиной ВКонтакте

24 октября мэр Рязани Елена Сорокина провела еженедельное совещание с подчинёнными. Обсуждались вопросы благоустройства города, завершения осеннего месячника по санитарной очистке, оказания помощи семьям мобилизованных рязанцев.

Активно работают с семьями призванных в рамках частичной мобилизации граждан сотрудники администрации. Они организовывают встречи бойцов с родственниками в центре подготовки, при необходимости передают вещи, помогают оформлять документы.

— К каждой ситуации кураторы подходят комплексно, все вопросы решаются в индивидуальном порядке, — говорится в сообщении.

Весь октябрь продолжается осенний месячник, в рамках которого проходят общегородские субботники. Участники большой уборки – сотрудники мэрии, муниципальных предприятий, коммерческих организаций, активные жители.

За 4 субботника общими усилиями было приведено в порядок более 30 зеленых зон и общественных пространств. С участков вывезены опавшие ветки, листва, случайный мусор, где необходимо – удалена поросль. Заключительный субботник состоится 29 октября.

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