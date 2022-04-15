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Пятница, 15 апреля, 2022

Сотрудникам МЧС разрешили выдавать оружие в случае угрозы жизни

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Сотрудникам МЧС разрешили выдавать оружие в случае угрозы жизни

Александр Ильин

В России сотрудникам МЧС разрешили выдавать оружие в случае угрозы жизни. Постановление правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

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Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, оружие могут выдавать начальники территориальных органов и руководители спасательных воинских формирований МЧС. 

Новый документ изменяет постановление от 1996 года «О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите».

В июле 2021 года сотрудники МЧС были включены в список лиц под госзащитой.

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