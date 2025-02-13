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Фото: МЧС по Рязанской области
Спорт

Сотрудница рязанского МЧС стала победителем Кубка России

Анастасия Мериакри

Сотрудница ГУ МЧС России по Рязанской области стала победителем Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кубок России и Всероссийские детско-юношеские старты по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в Туле. В состязаниях участвовали 278 паралимпийцев из 45 регионов страны.

В дисциплине толкания ядра среди женщин победила специалист управления МЧС по Рязанской области Надежда Семёнова. Она установила новый рекорд по России в классе F55 — 7 метров 11 сантиметров.

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Надежда Семенова работает в МЧС с 2011 года в рамках программы «Доступная среда». В настоящее время она трудится оперативным дежурным отдела мониторинга, моделирования и организации превентивных мероприятий Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления.

Мы поздравляем Надежду и желаем новых побед!

Сотрудница рязанского МЧС стала победителем Кубка России Она установила новый рекорд по России в классе F55 — 7 метров 11 сантиметров.
Фото: МЧС по Рязанской области

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