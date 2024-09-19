Состоялась премьера второго трейлера глобальной комедии «Говорит Земля!»

Создатели фильма представили новый трейлер (как они называют) глобальной комедии «Говорит Земля!» (16+).

Фильм забрал половину наград программы полнометражных дебютов на фестивале «Короче» и тепло был принят зрителями. Что говорит Земля можно будет услышать в кинотеатрах уже 3 октября, сообщает пресс-служба кинокомпании.

Стас — шахтер, не самый трудолюбивый, но очень обаятельный. Случайно он оказывается заваленным в шахте вместе с эко-активисткой Леной. После чего начинает слышать голос. Голос Земли! В своих речах, она топит за экологию, и угрожает, что топить будет уже всех подряд, если к ней не прислушаются. Проблема в том, что слышит ее только Стас. И теперь ему придётся очень быстро убедить весь мир, что а) он не шизофреник и б) срочно нужно перестать загрязнять Землю, иначе она всех смоет со своего лица.

«Говорит Земля!» — это второй полнометражный фильм режиссера Евгения Корчагина. Продюсером выступил Георгий Малков, который давно зарекомендовал себя в жанре комедии. Новый фильм с экологической повесткой произвел впечатление на аудиторию на фестивале «Короче» в Калининграде, а также получил специальный приз от телеканала Россия 1, который обещал предоставить дополнительную поддержку фильму в прокате.

Специально для фильма музыкант Антоха МС написал трек, который посвятил Земле — «ОДНА». Песню можно будет услышать на всех музыкальных стримингах 4 ОКТЯБРЯ и на титрах в конце фильма.

В фильме также приняли участие популярные блогеры, в числе которых — Саша Спилберг.

Для съемок специально построили шахту, потому что съемочную группу не пустили не в одну действующую шахту по технике безопасности.

В фильме будет много чудес от Земли — в числе которых и внезапный рост волос на голове у Гоши Куценко.

Георгий Малков, продюсер:

«Мы долго решали, кто мог бы озвучить Землю. Записывали сцены с несколькими известными актрисами. Но после ряда тестовых просмотров мы поняли, что, когда люди слышат знакомый голос, у них сразу появляются ассоциации с конкретным человеком. А нам хотелось, чтобы люди верили в Землю, поэтому, в итоге, взяли незнакомый для широкой аудитории голос. Чтобы никто не сомневался, что с ним говорит Земля!» »

Ирина Горбачева, актриса, исполнительница главной роли:

«Мы все так или иначе понимаем то, как важно заботиться о природе, но постоянно про это забываем. Наше кино — это легкое напоминание, что ничто не вечно. Через юмор, шутки и остросюжетные повороты мы попробуем обратить внимание людей на важность Земли в нашей жизни. Наши съемки были настоящим приключением, на которое обязательно стоит посмотреть на большом экране. Где еще вы увидите, как у Гоши Куценко вырастают волосы на голове?»

Антон Филипенко, актер, главный герой:

«Стас — шахтер и сноубордист, а еще он слышит Землю. Звучит смешно? Так и есть и так будет в кино! Вот чего было не отнять во время съемок так это веселья. Уверен, что зрителю тоже будет смешно — ведь так «Говорит Земля!»»