Воскресенье, 28 июля, 2024

Соседи рассказали о жителе Подмосковья, который обезглавил супругу

Автор: powder

Опубликовано

Жители коттеджного поселка «Земляки» в Подмосковье рассказали КП о соседе, который обезглавил супругу.

Об этой истории стало известно на днях. После случившегося в Дмитровском городском округе мужчина бегал голым по трассе и кидался на машины. В итоге его сбили, мужчина попал в реанимацию.

«У этого человека была одна странность. Ты едешь на машине по улице, а он стоит в открытой калитке и пристально на тебя смотрит, провожая взглядом», – отметил один из соседей убийцы.

В соседнем поселке голого мужчину видели издалека на мусорке – он рылся в куче, будто пытался там что-то найти.

Источник сообщил изданию, что в 700 от дома задержанного нашли рюкзак с головой возлюбленной.

По данным следствия, женщина была убита в ночь на четверг. Между сожителями возник конфликт. Мужчина нанес девушке множественные удары ножом в область туловища, а затем обезглавил тело потерпевшей.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Знакомство в интернете закончилось для юной петербурженки изнасилованием

В Рязанском районе в кювет съехал автомобиль, за рулем которого было 10-летний водитель

Боялся, что умру. Китайский турист рассказал о приключениях в Калининграде

SHOT: сын миллиардера устроил драку с сотрудниками полиции в Москве

23-летняя рязанка потеряла способность ходить из-за рассеянного склероза

Касимовского вандала задержали полицейские

Жителей Центральной России предупредили о похолодании

Верка Сердючка подставила Вайкуле в Юрмале обращением на русском

В Подмосковье мужчина отрезал голову возлюбленной и положил ее в рюкзак

Мужу Блиновской придется воевать 395 лет, чтобы погасить долг жены

Сестра погибшего участника СВО попросила выкопать его тело

Для детей с ОВЗ начнут действовать коррекционные классы в 4 школах