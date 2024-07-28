Соседи рассказали о жителе Подмосковья, который обезглавил супругу

Жители коттеджного поселка «Земляки» в Подмосковье рассказали КП о соседе, который обезглавил супругу.

Об этой истории стало известно на днях. После случившегося в Дмитровском городском округе мужчина бегал голым по трассе и кидался на машины. В итоге его сбили, мужчина попал в реанимацию.

«У этого человека была одна странность. Ты едешь на машине по улице, а он стоит в открытой калитке и пристально на тебя смотрит, провожая взглядом», – отметил один из соседей убийцы.

В соседнем поселке голого мужчину видели издалека на мусорке – он рылся в куче, будто пытался там что-то найти.

Источник сообщил изданию, что в 700 от дома задержанного нашли рюкзак с головой возлюбленной.

По данным следствия, женщина была убита в ночь на четверг. Между сожителями возник конфликт. Мужчина нанес девушке множественные удары ножом в область туловища, а затем обезглавил тело потерпевшей.