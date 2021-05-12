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Среда, 12 мая, 2021
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СМИ показали поведение «казанского стрелка» на суде

Елена Лобанова
Фото telegram-канала "Подъем"
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Во время заседания суда 19-летний Ильназ Галявиев молча и спокойно выслушал имена своих жертв во время заседания суда. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее парень не отвечал на вопросы журналистов. Он так и не сказал, почему расстрелял девять человек, находящихся в его бывшей гимназии №175.

По данным Life, парня арестовали на два месяца.

Напомним, 11 мая Ильназ Галявиев пришел в казанскую школу №175 с автоматом и расстрелял семерых учеников и двух учителей. При этом более 20 человек находятся в больнице с ранениями.

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