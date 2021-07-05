Смертельный маневр на трассе в Липецкой области попал на видео

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В группе «ЧП 48 Липецк» в социальной сети «ВКонтакте» появились кадры смертельной аварии в Грязинском районе.

Инцидент произошел утром 30 июня на 34-м километре трассы «Липецк – Усмань». Сообщается, что столкнулись грузовик марки «DAF», за рулем которого находился 37-летний мужчина, и автомобиль «Chevrolet Aveo» под управлением 52-летнего водителя.

В результате случившегося второй автомобилист скончался в карете скорой помощи.

По предварительной версии, погибший выехал на встречную полосу. Вероятно, мужчина заснул за рулем.