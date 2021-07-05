22.1 C
Рязань
Понедельник, 5 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Смертельный маневр на трассе в Липецкой области попал на видео

Никита Брыкин
- Advertisement -

В группе «ЧП 48 Липецк» в социальной сети «ВКонтакте» появились кадры смертельной аварии в Грязинском районе.

Инцидент произошел утром 30 июня на 34-м километре трассы «Липецк – Усмань». Сообщается, что столкнулись грузовик марки «DAF», за рулем которого находился 37-летний мужчина, и автомобиль «Chevrolet Aveo» под управлением 52-летнего водителя.

В результате случившегося второй автомобилист скончался в карете скорой помощи.

По предварительной версии, погибший выехал на встречную полосу. Вероятно, мужчина заснул за рулем.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]