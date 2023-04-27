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Четверг, 27 апреля, 2023

Следователи показали видео побега блогерши Елены Блиновской «в стиле Собчак»

Следственный комитет показал видео с задержанной блогершей Еленой Блиновской, которую задержали при попытке уехать из России на автомобиле.

На кадрах видно, как она стоит у пропускного пункта через границу. Также опубликованы фрагменты обысков в доме и офисе знаменитости.

По информации телеграм-канала SHOT, Блиновская планировала побег в «стиле Ксении Собчак». Предположительно, она хотела уехать в Литву и скрываться там от российского правосудия.

Блиновская известна онлайн-марафонами по исполнению желаний. Сегодня рано утром ее задержали на границе с Белоруссией в Смоленской области.  

Возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей и легализации более 43 миллионов рублей.

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