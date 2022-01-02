Следком возбудил уголовное дело после смертельного ДТП в Скопинском районе

Скопинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом на трассе Р-22 «Каспий», сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, ранее полиция завела дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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Сейчас на месте происшествия работают следователи, проводится опрос очевидцев.