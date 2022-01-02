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Воскресенье, 2 января, 2022
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Следком возбудил уголовное дело после смертельного ДТП в Скопинском районе

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области

Скопинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом на трассе Р-22 «Каспий», сообщает пресс-служба ведомства. 

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, ранее полиция завела дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). 

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Сейчас на месте происшествия работают следователи, проводится опрос очевидцев. 

«В рамках расследования уголовного дела следователями будет установлено, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК. 

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