Скульптуры с фасада ДК «Птицеводов» заменят на новую инсталляцию

В Рязани после реконструкции открылся Рязанский областной дворец культуры и искусства. Жители города активно интересуются, когда же на территорию ДК вернутся скульптуры с фасада.

«А как же статуя? Зачем убрали? Смотрелось монументально!» — пишут рязанцы в комментариях к записи губернатора Павла Малкова.

Министерство культуры Рязанской области сообщило, что Дворец культуры и искусства рассматривает возможность создания новой культурной инсталляции на своей территории. Новая конструкция станет яркой точкой притяжения для жителей и популярным местом для фотосессий.

Проект вдохновлён ранее существовавшей парящей алюминиевой декоративно-фасадной конструкцией, утратившей функциональность, но запомнившейся горожанам. Новая инсталляция будет сочетать современные материалы, устойчивость к внешним воздействиям и художественную выразительность, сохраняя наследие локации и усиливая её роль в культурной жизни города.