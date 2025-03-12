В Рязани открылся Дворец культуры и искусства

В Рязани начал работу Дворец культуры и искусства, расположенный в здании бывшего Дворца культуры Птицеводов. В рамках национального проекта «Культура» здесь провели капитальный ремонт, превратив его в современный многофункциональный центр. В здании оборудованы концертные залы, творческие мастерские, прилегающая территория благоустроена для семейного отдыха.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Наталья Суворова осмотрела новые пространства для занятий детей и взрослых. Во Дворце будут работать секции по различным направлениям: театральное и исполнительское мастерство, изобразительное искусство, вокал, хореография и другие. Особое внимание уделено пожилым людям — для них открыта студия «Активное и творческое долголетие».

«Открытие Дворца культуры и искусства стало новым этапом в развитии семейного творчества в регионе. По поручению губернатора Павла Малкова мы создаём современные и комфортные пространства, предназначенные для всей семьи. Прилегающая территория у Дворца станет прекрасным семейным парком», — отметила Наталья Суворова.

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В день открытия зрителям представили концерт-спектакль «На крыльях весны». Солисты и творческие коллективы Дворца исполнили вокальные, музыкальные, инструментальные и хореографические номера. Кроме того, на сцене выступил струнный квартет Камерного оркестра Рязанской области под управлением Сергея Проскурина.

Гости также смогли посетить выставки, посвящённые творчеству режиссёра Андрея Тарковского и рязанской художницы Людмилы Дунаевой, принять участие в творческих встречах и мастер-классах.

Открытие Дворца в телеграм-канале прокомментировал губернатор Рязанской области Павел Малков:

«Заброшенный ДК Птицеводов превратился в современный многопрофильный культурный центр. Несколько лет назад нефункционирующее здание выкупили у частного владельца и благодаря нацпроекту «Культура» полностью привели в порядок. Обустроили концертный зал на 370 мест, большой и малый хореографические залы, творческие мастерские.

Дворец культуры вернулся рязанцам и вновь становится местом для досуга и отдыха. Уже проходят занятия по театральному, писательскому и журналистскому мастерству, изобразительному искусству, бальным танцам и современной хореографии.

Работает студия «Активное и творческое долголетие» для рязанцев старшего возраста. В помещениях дворца обучаются студенты Рязанского филиала МГИК.

Преобразилась и прилегающая территория. Появились дорожки для прогулок, детская площадка, зона для мероприятий и парковка. Теперь это место притяжения для жителей всего микрорайона».