«Скорая, спасибо за сына!» – благодарность от жительницы Рязани

Рязанка поблагодарила сотрудников станции скорой помощи, благодаря слаженной и оперативной работе которых удалось спасти жизнь её сына.

Сын Зои Фёдоровны на сердце никогда не жаловался. Мужчина придерживался здорового образа жизни – спорт, рыбалка, охота… Однако некоторое время назад появились проблемы: «покалывает, побаливает».

Женщина настаивала на посещении врача, но сын лишь отмахивался.

«Недавно дело приняло серьёзный оборот. Сын дышал с трудом, появились сильные боли за грудиной и в ноге», – рассказала Зоя Фёдоровна.

Женщина вызвала скорую помощь.

«Оперативная высококвалифицированная помощь. Ни одной потерянной зря минуты. Благодаря профессионализму сотрудников скорой мой сын жив. Его доставили в стационар, там – сразу в реанимацию», – поделилась рязанка.

У мужчины оторвался тромб. Позже врачи сказали: «Если бы скорая опоздала хоть на минуту»…

Женщина не может и думать об этом. Она от всей души благодарна фельдшеру Ольге Зенковой, водителю Сергею Елесину, диспетчерам Алевтине Муратовой и Марии Михайловой.

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