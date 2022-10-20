«Скорая, спасибо за сына!» – благодарность от жительницы Рязани

Рязанка поблагодарила сотрудников станции скорой помощи, благодаря слаженной и оперативной работе которых удалось спасти жизнь её сына.
Сын Зои Фёдоровны на сердце никогда не жаловался. Мужчина придерживался здорового образа жизни – спорт, рыбалка, охота… Однако некоторое время назад появились проблемы: «покалывает, побаливает».
Женщина настаивала на посещении врача, но сын лишь отмахивался.
Женщина вызвала скорую помощь.
У мужчины оторвался тромб. Позже врачи сказали: «Если бы скорая опоздала хоть на минуту»…
Женщина не может и думать об этом. Она от всей души благодарна фельдшеру Ольге Зенковой, водителю Сергею Елесину, диспетчерам Алевтине Муратовой и Марии Михайловой.
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